ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zitskiër Kampschreur pakt op slotdag Paralympics zijn derde goud

Sport
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 14:56
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft op de slotdag van de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina zijn derde gouden paralympische medaille behaald. De Nederlander won na de super-G en de supercombinatie ook de slalom.
De 26-jarige Leiderdorper versterkte zijn status als de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit. Hij won ook al goud op de Paralympics van 2018 in Pyeongchang en zilver in Beijing 2022.
Zijn derde gouden medaille betekende de zevende medaille van de Nederlandse equipe in Milaan en Cortina. Er was ook drie keer zilver en een keer brons. Het is dezelfde oogst als acht jaar geleden in Pyeongchang, toen er ook een recordaantal van zeven medailles werd behaald.
loading

shutterstock 2456666579

150988847_m

anp-545084878-69b021e11806e

52786282_m

Scherm­afbeelding 2026-03-14 om 07.40.37

ANP-553144989

Loading