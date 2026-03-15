Zitskiër Kampschreur pakt op slotdag Paralympics zijn derde goud

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft op de slotdag van de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina zijn derde gouden paralympische medaille behaald. De Nederlander won na de super-G en de supercombinatie ook de slalom.

De 26-jarige Leiderdorper versterkte zijn status als de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit. Hij won ook al goud op de Paralympics van 2018 in Pyeongchang en zilver in Beijing 2022.

Zijn derde gouden medaille betekende de zevende medaille van de Nederlandse equipe in Milaan en Cortina. Er was ook drie keer zilver en een keer brons. Het is dezelfde oogst als acht jaar geleden in Pyeongchang, toen er ook een recordaantal van zeven medailles werd behaald.