Achttien jaar cel voor doodsteken echtgenote in Mierlo

DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag de 51-jarige Mohamed B.veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doodsteken van zijn vrouw, in het Brabantse Mierlo. Tijdens een ruzie op 16 maart vorig jaar stak de man het slachtoffer meerdere keren met een mes in onder meer haar hoofd, rug en hals. De vrouw vluchtte de straat op en stierf in de armen van haar 12-jarige zoon. "Een ware afslachting", zo omschrijft de rechtbank de steekpartij, die zich voltrok voor de ogen van vier jonge kinderen. Zij probeerden hun vader tegen te houden en raakten daardoor gewond. De rechtbank strafte drie jaar hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist.

De rechtbank gelooft niet dat de man uit zelfverdediging heeft gehandeld, zoals hij heeft beweerd. De vrouw zou hem met een blik op het hoofd hebben geslagen, een mes uit de keuken hebben gepakt en stekende bewegingen hebben gemaakt. B. zou het mes hebben afgepakt en de vrouw hebben gestoken. Daarna kon hij zich niets meer herinneren, verklaarde hij.