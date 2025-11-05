Tennisster Keys trekt zich ziek terug bij WTA Finals

RIYAD (ANP/AFP) - Tennisster Madison Keys heeft zich vanwege een virus teruggetrokken tijdens de WTA Finals. De Amerikaanse nummer 7 van de wereld zou woensdag haar derde wedstrijd spelen tegen de Kazachse Elena Rybakina, maar wordt vervangen door de Russische Jekaterina Aleksandrova.

De winnares van de Australian Open leed deze week in de Saudische hoofdstad twee nederlagen tegen de mondiale nummer 2 Iga Swiatek en Amanda Anisimova en kon zich niet meer plaatsen voor de halve finales.

Keys (30) wilde haar tegenstandster maandag al geen hand geven, omdat ze zich niet goed voelde en het virus niet wilde doorgeven.

Beste acht

Aleksandrova was de tweede reserve in Riyad. De eerste reserve, de Russische Mirra Andrejeva die nog meedeed bij het dubbelspel tijdens de WTA Finals, besloot dat ze niet fit genoeg was om woensdag te spelen.

Tijdens het eindejaarstoernooi nemen de beste acht tennissers van het seizoen het tegen elkaar op. De finale van het enkelspel is zaterdag.