Colombiaanse politie: organisator aanslag politicus opgepakt

BOGOTA (ANP/AFP) - De Colombiaanse politie heeft een man aangehouden op verdenking van het organiseren van de aanslag op presidentskandidaat Miguel Uribe. Élder José Arteaga Hernández zat achter wat gebeurde "voor de aanval, tijdens en erna", zei politiechef Carlos Fernando Triana Beltrán.

Uribe werd op 7 juni neergeschoten op een campagnebijeenkomst in Bogota. De 39-jarige conservatieve senator werd onder meer twee keer in zijn hoofd getroffen en verkeert nog altijd in kritieke toestand. In de zaak zitten in totaal vijf verdachten vast, onder wie de 15-jarige vermoedelijke schutter.

Arteaga Hernandez heeft volgens de politie een lang strafblad en is zelfs bekend bij Interpol. Hij heeft volgens minister van Defensie Pedro Sánchez een huurmoordenaar ingeschakeld via een gespecialiseerd netwerk.

Het motief voor de moordpoging is niet duidelijk. De advocaat van Uribe, Víctor Mosquera, zegt dat de aanslag het werk was van een groep die vaker rechtse leiders heeft aangevallen.