Actievoerders bekladden hoofdkantoor Booking.com met nepbloed

AMSTERDAM (ANP) - Het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam is maandagochtend beklad met nepbloed. Actievoerders van XR: Justice Now! laten weten dat ze dit hebben gedaan "uit protest tegen illegale nederzettingen in Palestijnse gebieden die Booking.com financiert en legitimeert".

De actievoerders zeggen dit jaar meer druk te willen zetten op Booking.com "zolang het bedrijf profiteert van oorlogsmisdaden". Een woordvoerder van Booking.com laat weten geschrokken te zijn dat het kantoor opnieuw is vernield. "Op dit moment heeft de veiligheid van onze werknemers onze hoogste prioriteit." Hij zegt dat "de puinhoop wordt opgeruimd" en dat de politie het incident onderzoekt.

Het hoofdkantoor is al vaker beklad door actiegroepen. In oktober vorig jaar werden tientallen ruiten en deuren vernield en werd het pand ook beklad met rode vloeistof. Dit werd via Instagram opgeëist door de actiegroep Palestine Action Amsterdam.

In mei deden vier mensenrechtenorganisaties aangifte bij het Openbaar Ministerie in Nederland tegen Booking.com, om de verhuur van vakantiewoningen aan kolonisten in de Palestijnse gebieden.