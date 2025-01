Swiatek gunt Duitse Lys op Australian Open slechts één game

MELBOURNE (ANP) - Tennisster Iga Swiatek staat voor het eerst sinds 2022 weer in de kwartfinales van de Australian Open. De Poolse nummer 2 van de wereld had geen enkele moeite met de Duitse Eva Lys, die maar één game won: 6-0 6-1. De partij duurde nog geen uur.

In haar vorige partij, tegen de Britse Emma Raducanu, stond Swiatek ook maar één game af. Voor een plek in de halve finales speelt Swiatek tegen de Amerikaanse Emma Navarro of de Russische Daria Kasatkina.

Swiatek verloor in 2022 in de halve finales van de Australian Open van de Amerikaanse Danielle Collins. De finale in Melbourne wist ze nog nooit te bereiken.