Activistenschepen met hulp voor Gaza keren terug om slecht weer

BARCELONA (ANP/RTR) - De vloot schepen met pro-Palestijnse activisten die zondag was vertrokken naar de Gazastrook is teruggekeerd naar de haven van Barcelona. De organisatie Global Sumud Flotilla Mission laat op X weten dat het weer te slecht is om nu veilig over de Middellandse Zee te varen.

"We hebben een proefvaart uitgevoerd en zijn toen teruggekeerd om de storm te laten passeren", staat in een verklaring van de activisten. De vloot bestaat uit grotere en kleinere vaartuigen en vooral voor de kleinere schepen zou het nu onveilig zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de vloot opnieuw uitvaart.

Aan boord zijn onder meer de bekende klimaatactivist Greta Thunberg en acteur Liam Cunningham. Ze hopen de Israëlische maritieme blokkade van de Gazastrook te doorbreken en hulpgoederen te leveren aan de Palestijnse bevolking.

Eind juli hield Israël al een schip van de actiegroep tegen.