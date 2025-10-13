Advies: honderden miljoenen nodig tegen sabotage op spoor

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse spoor is kwetsbaar voor sabotage en cyberaanvallen en dat vraagt om forse investeringen. Het nieuwe kabinet zal daar minstens 600 miljoen euro voor moeten vrijmaken. Dat staat in een advies dat maandag is aangeboden aan demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD).

In het rapport concludeert voormalig staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) dat het spoorsysteem jarenlang is ingericht op efficiëntie en stiptheid, maar te weinig op weerbaarheid en cyberveiligheid. De nadruk ligt op het voorkomen van verstoringen door bijvoorbeeld slecht weer. Dat is niet meer van deze tijd, aldus het advies.

Nederland zal volgens Van der Maat ook om aan zijn NAVO-verplichtingen voor militair transport te kunnen voldoen fors meer moeten investeren in het spoor. Een verplaatsing van materieel waarvoor een zeer brede trein nodig is, kan nu al urenlang de treinenloop verstoren. In de toekomst neemt het militaire vervoer naar verwachting verder toe. De huidige capaciteit is te beperkt om dat op te vangen.