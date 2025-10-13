Palestijnse gevangenen door menigte onthaald in Ramallah

RAMALLAH (ANP/RTR) - De terugkeer van vrijgelaten Palestijnse gevangenen wordt in Ramallah gevierd. Op livebeelden is te zien dat de bussen worden omringd door juichende mensen.

Israël laat ongeveer 2000 Palestijnse gevangenen vrij in ruil voor de vrijlating van de laatste nog levende gijzelaars. De Palestijnen worden met tientallen bussen naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook gebracht.

Een betrokkene zegt tegen persbureau Reuters dat 154 van de gevangenen na hun vrijlating worden uitgezet. Zij mogen dan niet naar Israël of de Palestijnse gebieden.

Volgens bronnen van nieuwszender Al Jazeera zijn journalisten bestookt met rookbommen bij de Ofer-gevangenis, waar gevangenen zijn vrijgelaten. Daar zou Israël verantwoordelijk voor zijn.