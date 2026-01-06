ECONOMIE
Code groen voor de Waddeneilanden: geen vorst of sneeuw

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 23:53
anp060126223 1
DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft de Waddeneilanden vanaf middernacht ingeschaald op code groen, het laagst mogelijke niveau. Dinsdag gold al code groen op de Waddeneilanden, maar de verwachting was dat het er woensdag code geel zou worden. Die verwachting valt volgens het KNMI weg: het vriest er niet en de temperatuur zakt woensdag ook niet onder nul graden, aldus een woordvoerder. Ook wordt er weinig tot geen sneeuwval verwacht.
In de rest van Nederland geldt vanaf woensdag code oranje voor verwachte sneeuw en gladheid. Naast de Waddeneilanden vormt de provincie Limburg daarop een uitzondering: daar is woensdag code geel van kracht.
Een woordvoerder van het KNMI zegt dat de groene code voor de Waddeneilanden in de loop van woensdag nog kan veranderen naar geel of oranje.
