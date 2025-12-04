ECONOMIE
Adviescollege kritisch over plan voor bijna gratis kinderopvang

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 11:19
DEN HAAG (ANP) - Het plan van het kabinet om kinderopvang vanaf 2029 nagenoeg gratis te maken, schiet tekort en moet daarom op deze manier niet worden ingevoerd, vindt het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Meer ouders of verzorgers zullen kinderen hierdoor naar de opvang sturen. Daar is ook meer personeel voor nodig, terwijl de sector al te maken heeft met tekorten.
"Het nagenoeg gratis maken van de kinderopvang zal daarom zo goed als zeker leiden tot langere wachtlijsten", stelt het adviescollege. Momenteel komt de kinderopvang 6000 arbeidskrachten tekort. De adviseurs vinden dat het kabinet niet duidelijk maakt hoe "dit te rijmen" is met de verwachte toename van de vraag naar kinderopvang van ruim 20 procent.
Het kabinet wil de inkomensafhankelijke toeslag vervangen door een subsidie, waardoor kinderopvang voor veel ouders bijna gratis wordt. Dat geld moet rechtstreeks worden uitbetaald aan kindercentra en gastouderbureaus.
