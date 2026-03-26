Adviesraad verbindt doelen woningbouw en circulaire economie

DEN HAAG (ANP) - Woningbouw vergt veel grondstoffen en veroorzaakt daarmee veel CO2-uitstoot en de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) ziet veel mogelijkheden om het anders aan te pakken. Als in plaats van nieuwbouw meer bestaande gebouwen worden opgetopt, gesplitst of getransformeerd tot appartementen, kan dat tienduizenden woningen én klimaatwinst opleveren, schetst de raad in een rapport.

De sector kan zo volgens de WKR een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire economie. "Afgelopen jaren zijn er jaarlijks ongeveer 12.500 woningen met deze strategieën gecreëerd. De potentie is echter veel groter", stelt de WKR. Die houdt het voor mogelijk om zo tot wel 48.000 per jaar te realiseren. Door veel meer bestaande bebouwing te gebruiken, dalen het grondstoffengebruik en de klimaatimpact fors volgens de raad.

Meer verdiepingen op gebouwen zetten heeft ongeveer 50 procent minder klimaatimpact dan nieuwbouw, becijfert de WKR. Het transformeren van bijvoorbeeld kantoorpanden tot appartementen scheelt nog meer grondstoffen en uitstoot: 66 procent. Grote woningen splitsen in kleinere appartementen is het eenvoudigst en heeft ten opzichte van nieuwbouw 85 procent minder klimaatimpact per vierkante meter.

Biobased bouwen

Om de bouw verder te verduurzamen, pleiten de opstellers van het rapport ook voor meer 'biobased' bouwen, met hout uit duurzaam beheerde bossen.

In het rapport gaat de WKR ook in op andere sectoren, zoals vervoer en kleding. Volgens de raad is steviger beleid nodig om het doel van een circulaire economie in 2050 te behalen. "Het ontbreekt aan samenhangend, langjarig beleid en een concrete uitwerking", schrijft het adviesorgaan. "Dit is zonde, want een meer circulaire economie biedt naast klimaatwinst ook strategische kansen."

Economische kansen

In een circulaire economie worden grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt en hergebruikt, zodat er zo min mogelijk milieuschade en klimaatimpact is. Dat heeft ook strategische voordelen. "Voor veel materialen is Nederland afhankelijk van het buitenland. De laatste jaren nemen de leveringsrisico's in Nederland toe, onder andere door geopolitieke spanningen en de concurrentie om schaarse materialen."

Commissievoorzitter Kornelis Blok en zijn medeauteurs zien bovendien economische kansen. "Efficiënter materiaalgebruik, reparatie, hergebruik en hoogwaardige recycling kunnen bijdragen aan innovatie, nieuwe bedrijvigheid en een sterkere concurrentiepositie."