Limburg wil testcentrum voor Einstein Telescoop flink uitbreiden

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg wil 4 miljoen euro uittrekken voor onderzoek naar het uitbreiden van de ETpathfinder in Maastricht, een soort prototype van de Einstein Telescoop. De komende vier jaar moet het complex uitgroeien tot een topinstituut voor het meten van laagfrequente zwaartekrachtgolven. Om dat zogenoemde Einstein Telescope Low Frequency Centre (ET-LFC) te realiseren is zo'n 52 miljoen euro nodig, schat de provincie.

De Einstein Telescoop is een extreem gevoelig meetinstrument dat diep onder de grond in het grensgebied van Zuid-Limburg gebouwd moet gaan worden. Het miljardenproject bestaat uit een driehoek van ondergrondse buizen van elk 10 kilometer lang. De telescoop moet zwaartekrachtgolven oppikken, minieme trillingen in de haarvaten van het universum. Die kunnen onder meer ontstaan wanneer zwarte gaten botsen en volgens wetenschappers meer vertellen over het ontstaan van het heelal.

In de ETpathfinder zijn de ondergrondse torens voor de Einstein Telescoop op schaalgrootte nagebouwd en worden technieken ontwikkeld en getest die nodig zijn om het technisch zeer geavanceerde instrument te bouwen. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar cryogene koelingstechnologie en meettechnieken van ultrahoge precisie. Het is de bedoeling dat het centrum wordt uitgebreid met ruimtes waarin de torens, die metershoog moeten worden, op ware grootte zijn nagebouwd. Daarmee kan volgens de provincie beter onderzoek worden gedaan.

Volgens het provinciebestuur versterkt het ET-LFC de Limburgse lobby voor de telescoop en trekt het blijvend hightechbedrijvigheid aan. Ook kunnen nieuwe technische inzichten bij het centrum de bouwtijd van de telescoop versnellen en de kosten verminderen.