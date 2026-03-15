Adviesroute van Buitenlandse Zaken uit Westelijke Jordaanoever

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reisadvies opgesteld voor Nederlanders die weg willen uit de Westelijke Jordaanoever. Zij kunnen reizen via Jordanië, waar het luchtruim nog open is. Een andere optie is vliegen vanuit Israël. Daar is het luchtruim beperkt open.

Om bij het Queen Alia International Airport in Amman te komen, moet over land gereisd worden. Van de drie grensovergangen naar Jordanië moet voor twee via Israël gereisd worden. Daarvoor is een paspoort dat nog drie maanden geldig is en een visum nodig. Helemaal in het zuiden van Israël is de overgang naar Egypte open.

De veiligheidssituatie in het gebied blijft onvoorspelbaar, waarschuwt het ministerie. Granaatscherven of brokstukken van raketten kunnen er vallen. Vluchten kunnen worden geannuleerd, grensovergangen en checkpoints kunnen ineens gesloten worden en de openingstijden kunnen aangepast worden.

Onder andere de Nederlandse ambassade in Ramallah (Palestijnse gebieden) is gesloten door de aanvallen in het Midden-Oosten.