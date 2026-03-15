Zitskiër Kampschreur verrast ook zichzelf met derde goud

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft ook zichzelf verrast op de Paralympische Spelen in Cortina d'Ampezzo. Hij veroverde zondag op de slalom zijn derde gouden medaille, na de titels op de super-G en de supercombinatie. "Echt bizar, ik win in meer dan de helft van de wedstrijden waaraan ik meedoe goud en de concurrentie is zo groot", vertelde hij aan het ANP.

De 26-jarige Leiderdorper zei dat hij in de beste vorm van zijn leven is. "Dit seizoen zijn er best veel verschillende winnaars geweest. Dat ik het dan zo doe op het moment suprême. Toen ik vanochtend de omstandigheden zag, was ik al blij. Wij zijn goed als de condities veranderen en hebben een enorm aanpassingsvermogen gecreëerd door op veel verschillende locaties te trainen. Wij hebben daar perfect op ingespeeld."

Kampschreur ging hard naar beneden in de eerste run en nam een grote voorsprong van meer dan 2 seconden. "Daardoor heb ik in de tweede run niet extreem veel risico hoeven nemen. Ik wist dat ik een goede run moest neerzetten en heb ook niet langzaamaan gedaan."