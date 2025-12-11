Computers en smartphones vliegen omhoog in prijs vanwege dit dure onderdeel

Wie binnenkort een nieuwe laptop of smartphone wil kopen, gaat flink meer betalen. Het cruciale onderdeel dat alles duurder maakt is het werkgeheugen (RAM). Dat kleine stukje hardware blijkt ineens goud waard.

Volgens techjournalist Tomas Hochstenbach van Tweakers zijn de prijzen in korte tijd geëxplodeerd. “Werkgeheugen is de afgelopen twee maanden ongeveer drie keer zo duur geworden”, zegt hij tegen de NOS. De stijging is duidelijk te zien op Pricewatch, waar de prijzen van elektronica dagelijks worden gevolgd. Een smartphone van 300 à 400 euro kan daardoor zomaar 50 euro duurder worden. Voor laptops loopt dat op tot 100 euro. Wil je een desktop voor gaming samenstellen, dan ben je zo 300 euro extra kwijt.

Datacenters

De oorzaak ligt opvallend genoeg niet bij telefoons of pc’s zelf, maar bij bedrijven die massaal geheugen opkopen voor datacenters. “Dit werkgeheugen wordt opgekocht door datacenters. Die groeien enorm door kunstmatige intelligentie. Daar is de vraag enorm, waardoor tekorten ontstaan voor bijvoorbeeld laptops”, legt Hochstenbach uit.

De prijsstijging is het meest zichtbaar bij losse geheugenmodules voor desktopcomputers. Populair is 32 GB – vooral onder gamers. Maar waar dat begin dit jaar nog 111 euro kostte, was het vorige week 352 euro. En: “En de afgelopen dagen is het nog verder gestegen”, aldus Hochstenbach.

Vraag en aanbod

Bij computerwinkel Megekko zien ze dezelfde trend. Inkoper Adri Broos vertelt: “Fabrikanten waarschuwden ons in de zomer al dat zij de vraag niet aankunnen.” Dat leek toen overdreven, maar nu niet meer. “Mensen die zelf een computer willen bouwen, hebben daar nu al last van.”

Dat merkt ook gamer Sergio Meyer, die jaarlijks zijn eigen pc bouwt. Maar nu het geheugen 400 euro kost? “Ik dacht eerst dat het een fout was. Maar het is wel echt de prijs die je nu betaalt.”

Broos waarschuwt: “Laptops worden straks duurder.” Pas over een halfjaar kan de markt weer normaliseren. “De prijs van werkgeheugen zal de komende weken echt niet dalen.”