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Advocaat: kregen te horen dat Christa Pike hersendood was. Dat was een leugen

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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De advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike kregen maandagavond te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden stopgezet. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Dat vertelde een van haar advocaten in een persconferentie. "Ik heb er geen verklaring voor."
Pike zou vorige week geëxecuteerd worden, maar dat mislukte nadat ze twee dodelijke injecties toegediend had gekregen. Ze werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw, die zij als 18-jarige samen met haar vriend pleegde.
De advocaten hebben geëist dat apparatuur die bij de executie is gebruikt bewaard wordt, zodat er onderzocht kan worden wat er misging. De zaak is volgens hen "in geheimzinnigheid gehuld". Het is nog niet bekend wat de langetermijneffecten van de mislukte executie zijn. Pike heeft onder meer een bloedstolsel in een van haar armen en een longontsteking. Ook zijn haar armen enorm opgezwollen. Het is niet duidelijk of ze volledig zal herstellen.
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