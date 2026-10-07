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Franse premier: niet onverschillig blijven over zorgen scholieren

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk mag niet "onverschillig" blijven over de zorgen van scholieren, wier protesten het land op zijn kop hebben gezet. Dat heeft de Franse premier Sébastien Lecornu gezegd in een televisietoespraak. Volgens hem komt de "woede van jongeren" niet uit de lucht vallen.
De afgelopen dagen zijn er steeds gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren. Er wordt bij scholen geprotesteerd tegen het onderwijssysteem. De meeste demonstraties zouden vreedzaam verlopen.
Er is veel kritiek op het optreden van de politie. Lecornu ontkende dat de politie "opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren". Ook beloofde hij dat de regering eind oktober met eerste maatregelen komt als reactie op de crisis.
Sinds eind vorige maand zijn er al zeker 6628 jongeren aangehouden bij de protesten. Meer dan tweehonderd scholieren raakten gewond, net als tientallen agenten en medewerkers van scholen. Honderden scholen in het land worden dichtgehouden uit angst voor ongeregeldheden.
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