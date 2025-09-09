Advocaat: kroongetuige tevreden en blij met beslissing hof

AMSTERDAM (ANP) - Kroongetuige Nabil B. "is heel erg tevreden en natuurlijk blij" nadat het gerechtshof in Amsterdam dinsdag besloot dat hij onder voorwaarden vrijkomt, dat zei zijn advocaat Peter Schouten. Het gerechtshof besliste dat B. per "heden" vrij kon komen. Aan zijn vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet hij zich beschikbaar houden om te getuigen in het grote liquidatieproces Marengo.

B. sloot eind 2017 een deal met justitie. Hij beloofde verklaringen af te leggen en kreeg daarvoor in ruil strafvermindering. Het zou erop neerkomen dat hij acht jaar celstraf uit zou zitten. Die tijd heeft hij inmiddels uitgezeten.