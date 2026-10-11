ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advocaat: leider jongerenprotestgroep in India vrijgelaten

Samenleving
door anp
anp111026031 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW DELHI (ANP/AFP) - Een rechtbank in New Delhi heeft zondag de vrijlating bevolen van drie leiders van de Kakkerlakkenbeweging (CJP), een protestgroep van jongeren, zo meldt hun advocaat. Onder hen is de oprichter van de beweging, Abhijeet Dipke.
"De rechtbank laat Abhijeet, Saurav (Das) en Ashutosh (Ranka) vrij", schreef advocaat Ratna Singh in een bericht op X. De drie werden eerder aangehouden voorafgaand aan een grote jongerenbetoging in New Delhi.
Op zaterdag kwamen in de Indiase hoofdstad duizenden jongeren bijeen bij een protest dat gericht was tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar. Hij ligt onder vuur vanwege een herziening van de kiesregisters. In de aanloop naar de verkiezingen zouden vele mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald. Dit zou in het voordeel zijn van de regeringspartij van premier Narendra Modi.
Bij de protesten werden volgens de politie 2000 mensen opgepakt. Mogelijk ligt dat aantal veel hoger, meldden Indiase media. Zij spreken van zeker 7000 arrestaties.
loading

POPULAIR NIEUWS

radiatorventilator_header_AI

Spaargeld bij deze vijf banken? Je loopt mogelijk honderden euro’s rente mis

prins-harry-en-diana

Prins Harry kon na twintig jaar pas rouwen om zijn moeder toen hij haar parfum rook.

energieverbruik per persoon gedaald tot laagste niveau sinds 19701696890030

Wordt de ene kamer bloedheet en blijft de andere koud? Dan stook je mogelijk tot 15 procent te veel

nederlands meisje verongelukt in spanje1439243769

Overwinteren of verhuren in Spanje? Door de verkiezingen van 29 november kunnen je huurregels midden in de winter veranderen

anp101026133 1

Trump: tijd dat Oekraïne nieuwe president krijgt

Scherm­afbeelding 2026-10-10 om 08.13.58

Voor blinden is de omstreden ‘gluurbril’ juist een uitkomst

Loading