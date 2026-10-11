Ruim 300.000 adressen betalen te veel voor hun stroomaansluiting. Maar terug is soms geen optie

Je betaalt één keer €300 en daarna ben je elk jaar minstens €1.400 minder kwijt. Het klinkt als de makkelijkste besparing van het jaar. Toch is er een addertje onder het gras. Wie zijn stroomaansluiting kleiner maakt, krijgt de zware aansluiting later niet zomaar terug.

Niet je stroomprijs, maar je kabel

De kop die nu rondgaat, "ruim 300.000 huishoudens betalen te veel voor hun energierekening ", klopt maar half. Het gaat om huishoudens én kleine bedrijven. En het geld gaat niet op aan je stroomprijs, maar aan de vaste kosten voor je aansluiting op het net. Die kosten berekent je leverancier gewoon door. Overstappen naar een andere leverancier helpt dus niet.

Een standaardaansluiting tot 3x25 ampère kost in 2026 gemiddeld €360 per jaar. Voor 3x35 ampère betaal je gemiddeld €1.800. Voor 3x80 ampère is dat €4.500.

Zo zit het

266.000 adressen hebben een aansluiting boven 3x25 ampère, maar verbruiken minder dan 15.000 kWh per jaar. Zij kunnen minstens €1.400 per jaar besparen.

Ongeveer 28.000 daarvan verbruiken zelfs minder dan 5.000 kWh.

47.000 adressen hebben meer dan 3x35 ampère bij een verbruik van 15.000 tot 25.000 kWh. Zij kunnen bijna €1.000 per jaar besparen.

Verkleinen kost eenmalig ongeveer €300.

De terugweg is smaller geworden

Hier wordt het interessant. Sinds 1 juli 2026 gelden voorrangsregels voor nieuwe en zwaardere aansluitingen. Netbeheerders bepalen wie eerst aan de beurt is. Een ziekenhuis gaat dan voor iemand die een laadpaal wil.

In de regio's Utrecht, Flevoland en Gelderland is sinds die datum geen ruimte meer voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. Wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, komt vaak op een wachtlijst.

Verkleinen is één aanvraag. Weer verzwaren betekent vaak: achteraan in de rij.

En het volle stroomnet? Dat merkt er weinig van. Netbeheerders rekenen met verbruiksprofielen uit het verleden, niet met de zwaarte van je aansluiting. Je bespaart dus vooral voor je eigen portemonnee.

Heb je die zware aansluiting echt nodig?

Waarschijnlijk minder vaak dan je denkt. Een zware aansluiting is alleen nodig als je meerdere zware apparaten tegelijk gebruikt, zoals een sauna, een zwembad of een verwarmde vijver.

Zelfs een 1-fase-aansluiting blijkt voor veel huishoudens genoeg voor elektrisch koken, een elektrische auto en een elektrische warmtepomp. De auto laadt dan wel langzamer. Een grote aansluiting is vooral nodig bij grotere woningen die matig tot slecht geïsoleerd zijn en een warmtepomp hebben.

Een gezin van vier in een rijtjeshuis verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. De grens ligt op 15.000 kWh.

Zo maak je de afweging

Kijk op je jaarrekening welke aansluiting je hebt en hoeveel stroom je verbruikt.

Heb je 3x25 ampère of minder? Dan valt er niets te halen, want een kleinere aansluiting kost hetzelfde.

Zit je boven 3x25 ampère en onder 15.000 kWh? Dan heb je de €300 met die gemiddelden binnen drie maanden terugverdiend.

Wil je binnenkort een warmtepomp of laadpaal? Of woon je in een groot, slecht geïsoleerd huis? Laat dan eerst een installateur je piekvermogen berekenen.

Woon je in Utrecht, Flevoland of Gelderland? Houd er dan extra rekening mee dat terug naar een zwaardere aansluiting voorlopig vastloopt.

Volgend jaar wordt het netwerk duurder

De nettarieven stijgen in 2027 naar verwachting gemiddeld met bijna 20 procent. Voor een gemiddeld huishouden met stroom en gas is dat ongeveer €141 per jaar extra. De bedragen zijn nog niet definitief.

Betaal je nu al te veel voor je aansluiting? Dan is dat een extra reden om je jaarrekening er nu bij te pakken. Hoe je in drie stappen checkt of je bij de groep hoort, lees je in "266.000 huishoudens betalen voor een te zware stroomaansluiting: zo check je of jij erbij hoort".

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