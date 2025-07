Advocaat verdachte bangalijst noemt vervolging disproportioneel

HILVERSUM (ANP) - Een van de advocaten van de studenten die verdacht worden van het maken en verspreiden van een bangalijst vindt strafvervolging disproportioneel. "Hier worden vier jongens eigenlijk geslachtofferd", zei strafrechtadvocaat Bart Nooitgedagt woensdagavond in een uitzending van Nieuwsuur.

Volgens hem stonden de verdachten als eerstejaarsstudenten "onder druk" van de cultuur binnen de studentenvereniging. Volgens hem heeft zijn cliënt verklaard dat hij nooit de intentie heeft gehad om de lijst te verspreiden. Hij was in opdracht van ouderejaars betrokken bij het opstellen ervan, en het is vervolgens doorgestuurd naar een ander studentenhuis. "Daar is het aangepast. En zo is het nog een keer gegaan. Het is steeds erger en groter geworden. Uiteindelijk is het de wijde wereld in gestuurd en daar is alle schade ontstaan. En dat is bij iedereen in het gezicht ontploft", aldus Nooitgedagt bij Nieuwsuur. Volgens hem moeten voor een cultuurverandering de mensen "hogerop" vervolgd worden.