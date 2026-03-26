Trump: Iran wilde het Midden-Oosten overnemen

WASHINGTON (ANP) - Iran was van plan om het Midden-Oosten over te nemen, heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd tijdens een kabinetsbijeenkomst. "Maar wij kwamen toevallig langs, dus het was niet zo makkelijk."

"Ze zouden een nucleair wapen tegen Israël hebben gebruikt, daarna tegen de andere buurlanden en vervolgens zouden ze ons hebben aangevallen", aldus Trump. Dat is volgens hem nu niet meer mogelijk. "Hun marine is nu gezonken, hun luchtmacht is vernietigd."

Trump herhaalde dat het Iran is dat nu graag een deal zou willen sluiten. "Zij smeken om een deal. Ik weet niet of we dat kunnen, ik weet niet of we dat willen." Iran zei de afgelopen dagen niet in direct contact te zijn geweest met de VS. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim heeft Iran gereageerd op een vijftienpuntenplan dat de VS via bemiddelaars hebben gestuurd.