Poetin belooft bezoekende Fico voldoende energie voor Slowakije

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de Slowaakse premier Robert Fico beloofd dat Rusland er alles aan zal doen om te voldoen aan de energievraag van Slowakije. Dat deed hij zaterdag tijdens een bezoek van Fico aan Moskou.

EU-lidstaat Slowakije is een van de weinige Europese landen die nog Russische olie en gas kopen. Het is daar afhankelijk van. De premier is in Rusland voor de festiviteiten ter ere van de Dag van de Overwinning. Rusland staat op elke 9 mei stil bij de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in 1945.

Fico was zaterdagochtend niet bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou, terwijl Russische staatsmedia eerder meldden dat hij erbij zou zijn. De Slowaakse premier woonde de parade vorig jaar wel bij, net als tientallen andere regeringsleiders en staatshoofden. Toen werd het tachtigste jubileum van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog gevierd.