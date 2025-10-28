ECONOMIE
Advocaten Marco Borsato gaan voor vrijspraak

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 9:47
UTRECHT (ANP) - De advocaten van Marco Borsato gaan voor vrijspraak in de zaak tegen de zanger. Dat zei Carry Knoops tegen de aanwezige pers. "Wij gaan zeker voor de vrijspraak. Met goede argumenten", zei Carry Knoops.
Geert-Jan Knoops zei tegen de pers dat Borsato "uiteraard" iets zal zeggen in de rechtbank. De zanger staat terecht voor ontucht met een minderjarige. Het vermeende slachtoffer stelt dat ze op 15-jarige leeftijd door Borsato is betast.
De zaak trekt veel media-aandacht. Eerder werd bekend dat de rechtbank in Utrecht bijna tachtig aanmeldingen van de pers heeft ontvangen om verslag te doen van de zaak.
