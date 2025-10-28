ECONOMIE
OM maakt precieze aanklacht tegen Borsato bekend

seksueel misbruik
door Redactie
dinsdag, 28 oktober 2025 om 9:48
bijgewerkt om dinsdag, 28 oktober 2025 om 10:05
anp281025082 1
In de rechtbank in Utrecht heeft het Openbaar Ministerie de strafzaak tegen Marco Borsato geopend met het voordragen van de tenlastelegging. Het OM beschuldigt de zanger van ontucht met een 15-jarig meisje. Dat zou van september 2014 tot en met januari 2015 in Nederland zijn gebeurd, aldus de officier van justitie in een volle zittingszaal.
Op de precieze aanklacht rustte een embargo tot aanvang van de zitting. Op de tenlastelegging staat dat Borsato het meisje meermalen heeft betast op de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken.
Borsato kwam rond 09.30 uur binnen met zijn advocaten. Een groep fotografen legde hem vast toen hij ging staan bij binnenkomst van de rechters. Borsato ontkent de beschuldigingen.

