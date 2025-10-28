Gesprekken tussen Afghanistan en Pakistan mislukt, melden bronnen

ISTANBUL (ANP/RTR) - Vredesonderhandelingen tussen Afghanistan en Pakistan in Istanbul zijn geëindigd zonder oplossing, zeggen anonieme bronnen uit beide landen tegen persbureau Reuters. De onderhandelingen, die zaterdag begonnen, moesten een einde maken aan de gevechten aan de grens die sinds enkele weken plaatsvinden.

Volgens de bronnen strandden de gesprekken omdat Afghanistan niet bereid zou zijn de Pakistaanse Taliban aan banden te leggen. Die is officieel geen onderdeel van, maar wel ideologisch verwant aan de Afghaanse Taliban. De Taliban en Pakistan hebben het einde van de onderhandelingen niet bevestigd.

De Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif zei zaterdag dat het mislukken van de onderhandelingen zou kunnen leiden tot een "openlijke oorlog".

Ondanks het bestand, dat op 19 oktober inging, vallen er nog altijd doden aan de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Het Pakistaanse leger meldde de dood van ten minste dertig Pakistanen in het weekend.