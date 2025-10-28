ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gesprekken tussen Afghanistan en Pakistan mislukt, melden bronnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 9:40
anp281025079 1
ISTANBUL (ANP/RTR) - Vredesonderhandelingen tussen Afghanistan en Pakistan in Istanbul zijn geëindigd zonder oplossing, zeggen anonieme bronnen uit beide landen tegen persbureau Reuters. De onderhandelingen, die zaterdag begonnen, moesten een einde maken aan de gevechten aan de grens die sinds enkele weken plaatsvinden.
Volgens de bronnen strandden de gesprekken omdat Afghanistan niet bereid zou zijn de Pakistaanse Taliban aan banden te leggen. Die is officieel geen onderdeel van, maar wel ideologisch verwant aan de Afghaanse Taliban. De Taliban en Pakistan hebben het einde van de onderhandelingen niet bevestigd.
De Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif zei zaterdag dat het mislukken van de onderhandelingen zou kunnen leiden tot een "openlijke oorlog".
Ondanks het bestand, dat op 19 oktober inging, vallen er nog altijd doden aan de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Het Pakistaanse leger meldde de dood van ten minste dertig Pakistanen in het weekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

Loading