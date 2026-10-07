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Advocaten Pike willen spuiten van mislukte executie onderzoeken

Samenleving
door anp
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NASHVILLE (ANP/RTR) - De advocaten van Christa Pike hebben toestemming gevraagd om onder meer de injectiespuiten te inspecteren die zijn gebruikt bij de mislukte executie van hun cliënt vorige week. Ze willen dat de gebruikte apparatuur bewaard wordt, zodat die kan worden gebruikt in een mogelijke nieuwe rechtszaak. De advocaten betogen namelijk dat de manier waarop de executie is voltrokken neerkomt op marteling.
De 50-jarige Pike overleefde twee injecties met het normaal dodelijke middel pentobarbital. Volgens de advocaten werd het niet goed toegediend en leed ze daardoor vreselijke pijnen. Haar armen zouden zwaar opgezwollen zijn geweest en onder de brandwonden en blaren hebben gezeten.
Pike werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is ze weer bij bewustzijn en aanspreekbaar.
In de Amerikaanse grondwet staat een verbod op wrede straffen. Pike's advocaten stellen dat de mislukte executie in strijd is met dat verbod.
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