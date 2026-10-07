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Tweede Kamer steunt wet voor alcoholmeter bij veroordeling

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen, omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten.
Het apparaat vervangt bloed- of urinetesten. Die zijn nu vaak relatief makkelijk te omzeilen. De meter controleert daarentegen 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft.
PRO-Kamerlid Songül Mutluer wil bovendien dat de meter ingezet kan worden bij andere misdrijven waarbij alcohol een rol speelde. Zij denkt dan onder meer aan huiselijk geweld.
Toename
Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Zij willen daarom niet alleen dat de meter er komt, maar ook dat het rijbewijs sneller kan worden ingenomen. Onder meer het CDA en PRO staan hier positief tegenover.
Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State.
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