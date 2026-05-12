Advocatenkantoor moet miljoenenvergoeding betalen aan dj Tiësto

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft dj Tiësto dinsdag in hoger beroep in het gelijk gesteld in een rechtszaak die hij had aangespannen tegen een Amerikaans advocatenkantoor wegens onjuist fiscaal advies. Advocatenkantoor Greenberg Traurig moet de Nederlandse dj, die eigenlijk Tijs Verwest heet, daarom een schadevergoeding betalen van bijna 17 miljoen euro. Ook de proceskosten van in totaal bijna 35.000 euro zijn voor rekening van het advocatenkantoor.

Tiësto had het advocatenkantoor aangeklaagd omdat het hem in 2012 verkeerd had voorgelicht over zijn belastingaangifte. Omdat hij dat jaar vaker dan een bepaalde dagenlimiet in de Verenigde Staten verbleef, had hij als fiscaal inwoner van de VS meer belasting moeten betalen, maar een fiscalist van Greenberg Traurig had hem daarover onjuist voorgelicht. De belastingaangiftes van de dj waren daardoor aanvankelijk onjuist ingediend. Toen de dj dat in 2018 ontdekte, vroeg hij de Amerikaanse belastingdienst om dit te corrigeren. Daarop moest hij extra belasting en een boete betalen.

In 2024 probeerde de dj het van oorsprong Amerikaanse bedrijf, dat ook een kantoor in Amsterdam heeft, voor het eerst aansprakelijk te houden voor het bedrag dat hij aan de Amerikaanse belastingdienst moest afdragen. De rechtbank erkende toen dat Verwest een verkeerd advies had gekregen, maar dat hij er geen schade van zou hebben ondervonden. Het gerechtshof vindt het nu aannemelijk dat Tiësto een andere keuze had gemaakt als hij tijdig goed was geïnformeerd over de gevolgen van het Amerikaans fiscaal inwonerschap.