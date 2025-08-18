Zelensky in Washington aangekomen

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is al in Washington aangekomen. Dat meldt hij op X. Hij spreekt maandag met de Amerikaanse president Donald Trump en andere Europese leiders over een mogelijk einde aan de oorlog met Rusland.

Zelensky laat in zijn bericht weten dankbaar te zijn voor de uitnodiging. Ook zegt hij dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne blijvend moet zijn. "Niet zoals jaren geleden, toen Oekraïne gedwongen werd de Krim en een deel van ons oosten - een deel van de Donbas - op te geven en Poetin het simpelweg gebruikte als springplank voor een nieuwe aanval."

De Oekraïense president vervolgt dat Rusland een einde moet maken aan de oorlog "die het zelf is begonnen". "Ik hoop dat onze gezamenlijke kracht - met Amerika, met onze Europese vrienden - Rusland tot echte vrede zal dwingen."