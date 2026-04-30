Afgezette leider Aung San Suu Kyi van Myanmar krijgt huisarrest

NAYPYIDAW (ANP/AFP/RTR) - Het gevangenschap van de afgezette leider van Myanmar Aung San Suu Kyi (80) wordt versoepeld. De nieuwe president Min Aung Hlaing meldt in een verklaring dat hij haar straf heeft omgezet naar huisarrest.

Militairen sloten de Nobelprijswinnares op toen ze in 2021 de macht grepen. De staatsgreep vond plaats nadat Suu Kyi met haar NLD-partij een grote verkiezingsoverwinning had behaald.

Min Aung Hlaing leidde als topmilitair de coup tegen Suu Kyi en is deze maand beëdigd als nieuwe president. Dat gebeurde na omstreden nieuwe verkiezingen. Kiezers konden door een burgeroorlog niet stemmen in delen van het land.

Het is onduidelijk waar Suu Kyi haar huisarrest gaat uitzitten. Een bron uit het politieke kamp van Suu Kyi sprak het vermoeden uit dat ze ergens in de hoofdstad Naypyidaw zal worden afgezonderd.