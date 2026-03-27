Afgelopen jaar 640 miljoen euro uitgekeerd in aardbevingsgebied

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 15:07
GRONINGEN (ANP) - Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft afgelopen jaar bijna 640 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd in het aardbevingsgebied, iets minder dan in 2024. Toen keerde het instituut ruim 645 miljoen uit, meer dan het dubbele van het jaar daarvoor.
Het IMG handelde in 2025 ruim 108.000 aanvragen af. "We hebben bij veel mensen stappen kunnen zetten in een mildere, menselijkere en makkelijkere schade-afhandeling", zegt algemeen directeur Ronald Koch in een toelichting op het jaarverslag. "Tegelijkertijd zien we dat het in de uitvoering nog niet overal goed gaat."
Sinds 2018 verloopt de afhandeling van schades door de gaswinning via een onafhankelijk instituut. Het IMG, voorheen TCMG, heeft in totaal ruim 3,2 miljard aan vergoedingen uitgekeerd. Het grootste deel daarvan (2,2 miljard) is voor fysieke schade. Het instituut keerde ruim 560 miljoen euro uit als compensatie voor waardedaling van huizen en andere gebouwen en bijna 300 miljoen aan immateriële schade.
POPULAIR NIEUWS

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.

Jill Helena 'van slag' door vrijspraakverzoek in zaak-Ali B

Spaanse twintiger kiest voor euthanasie na verkrachting

Firtende Trump: 'De oorlog is erg, maar jij bent nog steeds heel aantrekkelijk

