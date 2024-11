Afgetreden Idsinga over kritiek: niet hoe we land moeten besturen

DEN HAAG (ANP) - De afgetreden staatssecretaris Folkert Idsinga (Financiën, NSC) is niet te spreken over de kritiek die hij kreeg op zijn keuze om geen verdere inzage te geven in zijn financiële belangen. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij is "geraakt" door "de omgangsvormen en toon in het politieke debat". Idsinga schrijft dat hij zich aan alle regels heeft gehouden.

Coalitiepartij PVV gaf steun aan het verzoek tot meer openbaarheid. "Maar beter openbaar maken die miljoenen", schreef Wilders op X. "Lijkt me geen goed bestuur en niet dragend gemotiveerd", zei Wilders verder over Idsinga's weigering meer informatie te delen. 'Goed bestuur' is een kernpunt van NSC, en 'dragende motivering' werd door NSC vaak als voorwaarde genoemd voor asielnoodwetgeving.

Dat de PVV het verzoek van oppositiepartijen steunde om Idsinga tot meer transparantie te dwingen, vindt de staatssecretaris "onverteerbaar".