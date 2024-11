Van der Haar wint voor de tweede keer de Koppenbergcross

MELDEN (ANP) - Lars van der Haar heeft voor de tweede keer de Koppenbergcross op zijn naam geschreven. De 33-jarige veldrijder kwam na zeven ronden solo aan op de beroemde Vlaamse klim in de veldrit om de X2O Badkamers Trofee. De Belg Eli Iserbyt werd tweede voor zijn landgenoot Toon Aerts.

Van der Haar, die rijdt voor de ploeg Baloise Trek Lions, plaatste in de vijfde van zeven ronden een versnelling en had met nog twee ronden te gaan 30 seconden voorsprong op zijn eerste concurrent Iserbyt. Die marge hield hij vervolgens vast.

Voor Van der Haar is het de derde zege van dit seizoen. Hij won eerder al de cross in Beringen en de Nacht van Woerden. Van der Haar was in 2022 ook de beste op de Koppenberg. Hij werd ook al twee keer tweede en vier keer derde.