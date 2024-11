Herdenking Van Gogh in Balie om 'onprettig gevoel' op Leidseplein

AMSTERDAM (ANP) - De herdenking van de moord op Theo van Gogh die zaterdag op het Leidseplein in Amsterdam zou plaatsvinden, is verplaatst naar de grote zaal van De Balie. De reden is dat enkele acteurs die meedoen aan de voorstelling zich "niet prettig voelen" om buiten op te treden, bevestigt een zegsvrouw van De Balie berichtgeving van AT5.

De herdenking is precies twintig jaar nadat dat Van Gogh werd vermoord. De woordvoerder van De Balie benadrukt dat er geen sprake is van een dreiging. Technische redenen speelden eveneens mee in de beslissing om de voorstelling naar binnen te verplaatsen.

Tijdens de herdenking spelen onder anderen Katja Schuurman en Olga Zuiderduin een uitzending van Van Goghs praatprogramma 'Een prettig gesprek' na. Twee acteurs spelen Van Gogh, maar zijn zelf onherkenbaar. Zijn zus Jantine van Gogh houdt een toespraak.

De herdenking is voor iedereen toegankelijk, stelt De Balie. Als de grote zaal vol is, is de voorstelling via schermen elders in het gebouw te volgen.