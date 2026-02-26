Tsjechië neemt afstand van NAVO-afspraak hoger defensiebudget

PRAAG (ANP/RTR) - De nieuwe Tsjechische regering neemt afstand van de verhoging van de defensie-uitgaven die de NAVO-landen hebben afgesproken. Tsjechië bezuinigt juist op defensie en is "zeker niet" op weg om de NAVO-norm te halen, zegt premier Andrej Babis.

De rechts-populistische Babis, een zelfverklaard geestverwant van Donald Trump, stevent met die koers af op een botsing met de Amerikaanse president. De afspraak om uiterlijk in 2035 3,5 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden - plus 1,5 procentpunt aan ondersteunende zaken - was voor de Amerikaanse president de grote trofee van de NAVO-top in Den Haag. Die hielp ook Trump te overtuigen om het bondgenootschap niet de rug toe te keren, denken NAVO-diplomaten.

Naleving van de Haagse afspraak is moeilijk af te dwingen. Ook Spanje onttrekt zich er al aan, met het verweer dat het ook met minder aan zijn NAVO-verplichtingen kan voldoen. Maar de VS, de officieuze leider van de alliantie, laten het er volgens diplomaten niet bij zitten.