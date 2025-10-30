Opkomst Sint Eustatius zeer laag, NSC grootste partij

WILLEMSTAD (ANP) - De groep mensen die is gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op Sint Eustatius is zeer klein. Van de 1935 mensen die mochten stemmen, is 9,7 procent komen opdagen: 187 mensen. In 2023 was de opkomst 17,7 procent.

NSC kreeg opvallend genoeg de meeste stemmen: 65, oftewel 34,8 procent. Daarmee is Sint Eustatius de enige gemeente waar die partij de grootste is. D66 ontving 45 stemmen. Op de derde plaats eindigde GroenLinks/PvdA met 30 stemmen.

Vergeleken met 2023 is het aantal stemlokalen op Sint Eustatius, naast Bonaire en Saba een van de bijzondere gemeenten van Nederland in het Caribisch deel van het Koninkrijk, verminderd van twee naar een.