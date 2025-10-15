ECONOMIE
Tienduizenden Spanjaarden staken uit onvrede over Israël

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 22:29
anp151025195 1
BARCELONA (ANP/DPA) - In Spanje hebben tienduizenden mensen het werk neergelegd uit onvrede met de volgens hen lakse houding van de internationale gemeenschap over het Israëlische geweld in Gaza. Vakbonden hadden opgeroepen het werk twee uur neer te leggen, wat leidde tot verstoringen in onder meer het openbaar vervoer. De staking richtte zich tegen de "medeplichtigheid aan de aanvallen in Gaza" en riep op tot het verbreken van de banden met Israël.
In onder meer Madrid en Barcelona waren bovendien enkele duizenden mensen op de been. In die laatste stad leidde dat tot confrontaties met de politie. Er werd met flessen gegooid en enkele brandjes gesticht. Een bus van een Israëlisch basketbalteam werd tegengehouden, schrijft Catalan News. Ook werd geprobeerd twee fastfoodzaken te vernielen.
Spanje geldt als een van de meest Israëlkritische landen binnen de EU. Naast een doorvoerverbod op Israëlische wapens via zijn havens is ook enkele Israëlische ministers de toegang tot het land ontzegd.
