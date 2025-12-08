ECONOMIE
Afschieten Gelderse 'probleemwolf' ligt vrijdag weer bij rechter

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 11:33
anp081225074 1
ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem buigt zich vrijdagmiddag opnieuw over de vraag of de provincie Gelderland een zogeheten 'probleemwolf' mag laten afschieten. De Faunabescherming en Animal Rights hebben de rechter gevraagd om de opdracht hiervoor te schorsen. In mei stapten de dierenorganisaties ook al naar de rechter toen de provincie een afschotvergunning gaf, maar hun verzoek werd afgewezen.
De Gelderse faunabeheereenheid kreeg een vergunning om een wolf af te schieten die in april een hardloopster had gebeten in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Volgens de provincie vertoont deze wolf "afwijkend gedrag" en vormt het dier een gevaar voor mensen.
Vooralsnog is het jagers niet gelukt om de wolf, die de bijnaam Hubertus heeft gekregen, af te schieten. Omdat de vergunning op 1 januari zou aflopen, besloot de provincie vorige week om de termijn met een half jaar te verlengen. De vergunning is vervangen door een maatwerkvoorschrift, met specifieke regels om deze wolf te kunnen doden.
