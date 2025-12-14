ECONOMIE
Afschuw bij wereldleiders over aanslag Bondi Beach

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 13:53
PARIJS (ANP/AFP) - Wereldleiders hebben met afschuw gereageerd op de dodelijke aanslag op een Joodse chanoekaviering in Australië. Zo schreef de Franse president Emmanuel Macron op X dat Frankrijk "genadeloos zal blijven vechten tegen antisemitische haat".
Macron biedt zijn condoleances aan de families van de slachtoffers van de schietpartij op Bondi Beach in Sydney. "Wij delen de pijn met de Australische bevolking."
De Britse premier Keir Starmer sprak van een "afschuwelijke aanval" en zegt dat het Verenigd Koninkrijk zijn condoleances stuurt aan iedereen die is geraakt. De Italiaanse premier Giorgia Meloni zei "groot verdriet" te voelen over de aanslag.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde dat zijn land solidair is met Australië. "Terreur en haat mogen nooit overwinnen en moeten altijd en overal verslagen worden", aldus Zelensky.
