ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeker 12 doden bij terroristische aanslag op Joodse chanoukavierders in Sydney

Samenleving
door Redactie
zondag, 14 december 2025 om 14:07
anp141225071 1
De dodelijke schietpartij bij Bondi Beach in Sydney betrof vermoedelijk een terroristische daad. Dat wordt gemeld in een persconferentie over het voorval met de premier van New South Wales en de politiecommissaris. Bij het voorval vielen zeker twaalf doden, aldus premier Chris Minns. Eerder meldden autoriteiten nog dat er tien doden waren gevallen, onder wie een van de vermoedelijke daders. Ook werden "verschillende geïmproviseerde explosieven" aangetroffen. De explosievenopruimingsdienst is ter plaatse.
Volgens Minns was de daad gericht tegen de Joodse gemeenschap in Sydney. Op het moment van de schietpartij waren zo'n duizend mensen bijeen op het strand voor het begin van de chanoekaviering, een achtdaags joods feest, aldus de politiechef tijdens de persconferentie. Eerder schreef The Jerusalem Post nog dat het om het dubbele aantal aanwezigen zou gaan.
De Australische premier Anthony Albanese, die ook bij de persconferentie aanwezig is, spreekt van een "aanval op allen" in Australië. "Als premier zeg ik namens alle Australiërs tegen de Joodse gemeenschap: we staan naast jullie, we omarmen wie jullie zijn, en willen jullie op het hart drukken: jullie hebben alle recht om trots te zijn op wie jullie zijn en wat jullie geloven - jullie verrijken ons als een natie." De premier voegde eraan toe "ieder middel benodigd" in te zetten om ervoor te zorgen dat Joden in het land veilig kunnen zijn.
Ook sprak Albanese lof uit over de "helden" die ingrepen toen de schutters het vuur openden. Op beelden bij lokale en sociale media was te zien hoe iemand van achteren een van de schutters benaderde en wist te ontwapenen.
De persconferentie werd eerder kort uitgesteld omdat bij een van de vermoedelijke schutters een huiszoeking werd gedaan.

Lees ook

Antisemitisme: “Een wereld die Israëlische misdaden tegen de menselijkheid toestaat, staat ze ook toe tegen Joden.”Antisemitisme: “Een wereld die Israëlische misdaden tegen de menselijkheid toestaat, staat ze ook toe tegen Joden.”
Hitler had - zei hij - niet zoveel tegen JodenHitler had - zei hij - niet zoveel tegen Joden
Trump: ‘Als ik verlies komt dat door de Joden’Trump: ‘Als ik verlies komt dat door de Joden’
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538065439

Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

De VVD is blut, maar de leden willen niet betalen

hero divorcecorp 2014 1

8 horrorverhalen over scheiden

190573796_m

Mazelen‑uitbraak in de VS: hoe vaccinwantrouwen de perfecte storm creëert

Loading