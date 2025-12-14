ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CJO is 'ontzet en geschokt' door schietpartij Bondi Beach

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 13:53
anp141225084 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Centraal Joods Overleg (CJO) is "ontzet en geschokt" door de schietpartij op het Australische Bondi Beach. Op het bekende strand in Sydney was een chanoekaviering gaande toen de schutters het vuur openden.
"In Australië, waar de dag het eerste begint, werd als eerste ter wereld het acht dagen durende chanoekafeest gevierd", schrijft het CJO. "De aanhoudende aanvallen op synagogen en Joden wereldwijd, samen met de dagelijkse demonstraties die terrorisme en moord verheerlijken, creëren een onaanvaardbaar klimaat van geweld en angst om openlijk Joods te zijn."
Zeker twaalf mensen kwamen om het leven. De Australische autoriteiten meldden op een persconferentie dat het vermoedelijk om een terroristische daad gaat. Premier Anthony Albanese sprak van een "aanval op allen" in Australië en zei naast de Joodse gemeenschap te staan.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538065439

Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

De VVD is blut, maar de leden willen niet betalen

hero divorcecorp 2014 1

8 horrorverhalen over scheiden

190573796_m

Mazelen‑uitbraak in de VS: hoe vaccinwantrouwen de perfecte storm creëert

Loading