CJO is 'ontzet en geschokt' door schietpartij Bondi Beach

AMSTERDAM (ANP) - Het Centraal Joods Overleg (CJO) is "ontzet en geschokt" door de schietpartij op het Australische Bondi Beach. Op het bekende strand in Sydney was een chanoekaviering gaande toen de schutters het vuur openden.

"In Australië, waar de dag het eerste begint, werd als eerste ter wereld het acht dagen durende chanoekafeest gevierd", schrijft het CJO. "De aanhoudende aanvallen op synagogen en Joden wereldwijd, samen met de dagelijkse demonstraties die terrorisme en moord verheerlijken, creëren een onaanvaardbaar klimaat van geweld en angst om openlijk Joods te zijn."

Zeker twaalf mensen kwamen om het leven. De Australische autoriteiten meldden op een persconferentie dat het vermoedelijk om een terroristische daad gaat. Premier Anthony Albanese sprak van een "aanval op allen" in Australië en zei naast de Joodse gemeenschap te staan.