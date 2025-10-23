ECONOMIE
Agenten gewond en tientallen arrestaties bij onrust in Dublin

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 1:07
DUBLIN (ANP) - Twee Ierse politieagenten zijn gewond geraakt en 23 mensen zijn gearresteerd tijdens een tweede nacht van ongeregeldheden bij een hotel in Dublin waar asielzoekers worden gehuisvest, meldt de BBC.
Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarbij één agent op het hoofd werd geraakt door een fles en een andere agent armletsel opliep.
De onrust volgt op grootschalige rellen bij dezelfde locatie een dag eerder. Die braken uit na een aanvankelijk vreedzaam protest tegen de vermeende aanranding van een jong meisje in de omgeving.
Eerder noemde politiecommissaris Justin Kelly de gewelddadige scènes allesbehalve een vreedzaam protest en bestempelde ze als "volstrekt onaanvaardbaar". Hij voegde eraan toe dat vreedzaam protest niet betekent dat er stenen en flessen worden gegooid, politievoertuigen in brand worden gestoken of mensen zich bewapenen.
Hij benadrukte dat er opnieuw "krachtig zal worden opgetreden tegen verdere ongeregeldheden".
