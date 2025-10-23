ECONOMIE
Primeur baanrensters met wereldtitel teamsprint

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 2:55
anp231025006 1
SANTIAGO (ANP) - De Nederlandse baansprintsters hebben op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Chili meteen het goud veroverd. Kim Kalee, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet waren op de teamsprint in de finale te sterk voor de Britse vrouwen: 45,743 tegen 46,003. Het is voor het eerst dat Nederland bij de vrouwen op dit onderdeel de wereldtitel binnenhaalt.
Op de teamsprint starten drie rensters, van wie er na elke ronde één de baan uitstuurt. De derde renster, bij Nederland Van der Peet, zet de tijd neer.
Vaak eindigden Van de Wouw, Van der Peet en de door Kalee afgeloste Kyra Lamberink als vierde op grote toernooien, zoals de Olympische Spelen van Parijs. Vorig jaar, op de WK in het Deense Ballerup was er eindelijk een medaille: het zilver achter Groot-Brittannië. Lamberink was er nog bij, maar Kalee was de 'starter' in de finale. In het Belgische Zolder volgde in februari de Europese titel, de eerste echte hoofdprijs. Lamberink had zich inmiddels gericht op haar studie geneeskunde.
