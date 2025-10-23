Trump bevestigt sloop East Wing van Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump heeft bevestigd dat de iconische East Wing van het Witte Huis wordt gesloopt om plaats te maken voor een enorme balzaal ter waarde van 250 miljoen dollar.

Trump vertelde verslaggevers tijdens een bijeenkomst in het Oval Office dat hij na overleg met architecten had besloten "de hele vleugel tegen de vlakte te gooien", in plaats van slechts een gedeelte.

Bouwvakkers begonnen maandag met de sloop. In de East Wing bevinden zich onder meer de kantoren van de first lady.