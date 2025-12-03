ECONOMIE
Ceremonie overhandiging olympische vlam korter door slecht weer

anp
woensdag, 03 december 2025 om 12:03
ATHENE (ANP/DPA) - De ceremonie voor het overhandigen van de olympische vlam voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo aan de Italiaanse delegatie vindt donderdag in een verkorte versie plaats. Dat heeft het Griekse Olympisch Comité (HOC) donderdag bekendgemaakt.
Vanwege het voorspelde slechte weer is het artistieke programma in zijn geheel afgelast. Alleen het formele deel van de ceremonie wordt nog gehouden en met minder deelnemers dan gepland.
De olympische vlam werd afgelopen woensdag ontstoken. De ceremonie was vanwege de slechte weersvoorspellingen verplaatst van een plek bij het oude stadion van het Griekse Olympia naar een nabijgelegen museum.
Nadat de vlam in Athene is overgedragen aan de organisatie van de Spelen, maakt die een tocht van 12.000 kilometer door alle Italiaanse provincies. De tocht eindigt op 6 februari in stadion San Siro in Milaan bij de openingsceremonie. De Winterspelen vinden plaats tot en met 22 februari.
