Akkoord over herverdelingsregels asielzoekers binnen EU

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben een politiek akkoord bereikt over de verdeling van asielzoekers over de EU, de zogeheten solidariteitspool. Daarin wordt jaarlijks aangegeven welke landen asielzoekers moeten overnemen van landen die de instroom niet aankunnen. In 2026 moeten 21.000 asielzoekers worden overgenomen, zo is afgesproken. Landen kunnen ook kiezen voor het afkopen ervan, voor 20.000 euro per asielzoeker.

Een derde optie is dat EU-landen geen asielzoekers overnemen, maar op een andere manier bijdragen, bijvoorbeeld via grensbewaking in overbelaste landen. Nederland heeft eerder al aangegeven asielzoekers af te kopen.

De solidariteitspool is een van de belangrijkste onderdelen van het Migratie- en Asielpact van de EU dat in juni 2026 van kracht wordt. Daarin hebben de EU-lidstaten strengere regels afgesproken voor de toelating, verdeling en opvang van asielzoekers.