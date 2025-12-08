OM eist 12 jaar cel voor doden vrouw Tilburg

BREDA (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag bij de rechtbank in Breda twaalf jaar cel geëist tegen de 43-jarige Werner de R. voor het doden van de Tilburgse Hennie de Laat (58). Het lichaam van de vrouw werd op 23 december 2017 gevonden in een brandgang bij de Hoogvensestraat in haar woonplaats. Zij was onder meer in haar borst gestoken en haar keel was doorgesneden.

Destijds kwam al snel De R. als verdachte in beeld. Twee weken na zijn arrestatie vond de rechter het bewijs te mager om hem nog langer vast te houden en kwam de man op vrije voeten. Volgens het OM was het "geen gemakkelijk onderzoek" en heeft het door diverse omstandigheden vervolgens "veel te lang geduurd" voordat De R. alsnog terecht moest staan.

De R. ontkent in alle toonaarden. Tijdens het proces verwees hij telkens naar zijn eerder afgelegde verklaringen. De R. kocht gebruikershoeveelheden cocaïne bij het slachtoffer. Hij zou een schuld bij haar hebben opgebouwd.

Het bewijs tegen De R. bestaat onder meer uit DNA-sporen.