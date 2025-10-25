Álex Márquez achter broer Marc zeker van tweede plek in MotoGP

SEPANG (ANP) - Álex Márquez is achter zijn broer Marc zeker van de tweede plek in het wereldkampioenschap MotoGP. De jongere van de twee eindigde als tweede in de sprintrace voor de Grote Prijs van Maleisië, waardoor hij niet meer kan worden achterhaald. De Italiaan Francesco Bagnaia won de korte race na vanaf poleposition te zijn vertrokken.

Álex Márquez staat na zijn tweede plek op 388 punten in de WK-stand. Bagnaia (286 punten) kan hem niet meer inhalen. Na dit weekend staan er nog twee grands prix op het programma.

Marc Márquez kroonde zich vorige maand al tot wereldkampioen. Zijn seizoen is ten einde door een schouderblessure.